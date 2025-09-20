Flare Token (1FLR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00261622$ 0.00261622 $ 0.00261622 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.56% Prisendring (1D) +1.87% Prisendring (7D) -22.65% Prisendring (7D) -22.65%

Flare Token (1FLR) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har 1FLR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til 1FLR er $ 0.00261622, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har 1FLR endret seg med +0.56% i løpet av den siste timen, +1.87% over 24 timer og -22.65% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Flare Token (1FLR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 13.14K$ 13.14K $ 13.14K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 13.14K$ 13.14K $ 13.14K Opplagsforsyning 4.00B 4.00B 4.00B Total forsyning 4,000,000,000.0 4,000,000,000.0 4,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Flare Token er $ 13.14K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på 1FLR er 4.00B, med en total tilgang på 4000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.14K.