Fjord Foundry (FJO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Fjord Foundry (FJO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Fjord Foundry (FJO) Informasjon Offisiell nettside: https://www.fjordfoundry.com/

Fjord Foundry (FJO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Fjord Foundry (FJO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 731.97K $ 731.97K $ 731.97K Total forsyning: $ 87.95M $ 87.95M $ 87.95M Sirkulerende forsyning: $ 10.55M $ 10.55M $ 10.55M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.10M $ 6.10M $ 6.10M All-time high: $ 2.91 $ 2.91 $ 2.91 All-Time Low: $ 0.065647 $ 0.065647 $ 0.065647 Nåværende pris: $ 0.06934 $ 0.06934 $ 0.06934 Lær mer om Fjord Foundry (FJO) pris

Fjord Foundry (FJO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Fjord Foundry (FJO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FJO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FJO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FJOs tokenomics, kan du utforske FJO tokenets livepris!

FJO prisforutsigelse Vil du vite hvor FJO kan være på vei? Vår FJO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FJO tokenets prisforutsigelse nå!

