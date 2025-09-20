Fjord Foundry (FJO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.067459 $ 0.067459 $ 0.067459 24 timer lav $ 0.075551 $ 0.075551 $ 0.075551 24 timer høy 24 timer lav $ 0.067459$ 0.067459 $ 0.067459 24 timer høy $ 0.075551$ 0.075551 $ 0.075551 All Time High $ 2.91$ 2.91 $ 2.91 Laveste pris $ 0.067459$ 0.067459 $ 0.067459 Prisendring (1H) +0.05% Prisendring (1D) -3.55% Prisendring (7D) -15.14% Prisendring (7D) -15.14%

Fjord Foundry (FJO) sanntidsprisen er $0.067939. I løpet av de siste 24 timene har FJO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.067459 og et toppnivå på $ 0.075551, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FJO er $ 2.91, mens den rekordlave prisen er $ 0.067459.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FJO endret seg med +0.05% i løpet av den siste timen, -3.55% over 24 timer og -15.14% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Fjord Foundry (FJO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 717.02K$ 717.02K $ 717.02K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.97M$ 5.97M $ 5.97M Opplagsforsyning 10.55M 10.55M 10.55M Total forsyning 87,948,977.20159268 87,948,977.20159268 87,948,977.20159268

Nåværende markedsverdi på Fjord Foundry er $ 717.02K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FJO er 10.55M, med en total tilgang på 87948977.20159268. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.97M.