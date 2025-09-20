Dagens Fjord Foundry livepris er 0.067939 USD. Spor prisoppdateringer for FJO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FJO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Fjord Foundry livepris er 0.067939 USD. Spor prisoppdateringer for FJO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FJO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Fjord Foundry Pris (FJO)

1 FJO til USD livepris:

$0.067936
-3.30%1D
-3.30%1D
Fjord Foundry (FJO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:35:08 (UTC+8)

Fjord Foundry (FJO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.067459
$ 0.067459$ 0.067459
24 timer lav
$ 0.075551
$ 0.075551$ 0.075551
24 timer høy

$ 0.067459
$ 0.067459$ 0.067459

$ 0.075551
$ 0.075551$ 0.075551

$ 2.91
$ 2.91$ 2.91

$ 0.067459
$ 0.067459$ 0.067459

+0.05%

-3.55%

-15.14%

-15.14%

Fjord Foundry (FJO) sanntidsprisen er $0.067939. I løpet av de siste 24 timene har FJO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.067459 og et toppnivå på $ 0.075551, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FJO er $ 2.91, mens den rekordlave prisen er $ 0.067459.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FJO endret seg med +0.05% i løpet av den siste timen, -3.55% over 24 timer og -15.14% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Fjord Foundry (FJO) Markedsinformasjon

$ 717.02K
$ 717.02K$ 717.02K

--
----

$ 5.97M
$ 5.97M$ 5.97M

10.55M
10.55M 10.55M

87,948,977.20159268
87,948,977.20159268 87,948,977.20159268

Nåværende markedsverdi på Fjord Foundry er $ 717.02K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FJO er 10.55M, med en total tilgang på 87948977.20159268. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.97M.

Fjord Foundry (FJO) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Fjord Foundry til USD ble $ -0.00250315947060073.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Fjord Foundry til USD ble $ -0.0242641964.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Fjord Foundry til USD ble $ -0.0303013443.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Fjord Foundry til USD ble $ -0.01969908295954785.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00250315947060073-3.55%
30 dager$ -0.0242641964-35.71%
60 dager$ -0.0303013443-44.60%
90 dager$ -0.01969908295954785-22.47%

Hva er Fjord Foundry (FJO)

Fjord Foundry (FJO) Ressurs

Offisiell nettside

Fjord Foundry Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Fjord Foundry (FJO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Fjord Foundry (FJO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Fjord Foundry.

Sjekk Fjord Foundryprisprognosen nå!

FJO til lokale valutaer

Fjord Foundry (FJO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Fjord Foundry (FJO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FJO tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Fjord Foundry (FJO)

Hvor mye er Fjord Foundry (FJO) verdt i dag?
Live FJO prisen i USD er 0.067939 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende FJO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på FJO til USD er $ 0.067939. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Fjord Foundry?
Markedsverdien for FJO er $ 717.02K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av FJO?
Den sirkulerende forsyningen av FJO er 10.55M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFJO ?
FJO oppnådde en ATH-pris på 2.91 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på FJO?
FJO så en ATL-pris på 0.067459 USD.
Hva er handelsvolumet til FJO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FJO er -- USD.
Vil FJO gå høyere i år?
FJO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FJO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:35:08 (UTC+8)

Fjord Foundry (FJO) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

