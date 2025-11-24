United Protocol (UT) tokenomics

United Protocol (UT) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i United Protocol (UT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 17:28:55 (UTC+8)
USD

United Protocol (UT) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for United Protocol (UT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
--
----
Total forsyning:
--
----
Sirkulerende forsyning:
--
----
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
--
----
All-time high:
$ 0.041329
$ 0.041329$ 0.041329
All-Time Low:
--
----
Nåværende pris:
$ 0.0000002812
$ 0.0000002812$ 0.0000002812

United Protocol (UT) Informasjon

United Protocol is a next-gen Layer 2 network built for high-performance smart contract execution. It combines ZK coprocessors with modular architecture to deliver fast, secure, and low-cost on-chain operations.

Offisiell nettside:
https://unitedprotocol.io
Teknisk dokument:
https://united-protocol-1.gitbook.io/untitled/
Blokkutforsker:
https://bscscan.com/token/0xF2c9E40Ab0A972A8a7322D713DD81dd19870549A

United Protocol (UT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak United Protocol (UT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet UT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange UT tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår UTs tokenomics, kan du utforske UT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe UT

Interessert i å legge til United Protocol (UT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe UT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.

United Protocol (UT) Prishistorikk

Å analysere prishistorikken til UT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

UT prisforutsigelse

Vil du vite hvor UT kan være på vei? Vår UT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Hvorfor bør du velge MEXC?

MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.

Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder
Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er
#1 likviditet i bransjen
Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt
100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital
Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT
mc_how_why_title
Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.

Les og forstå brukeravtalen og personvernerklæringen