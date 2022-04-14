FireStarter (FLAME) tokenomics Oppdag viktig innsikt i FireStarter (FLAME), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

FireStarter (FLAME) Informasjon FireStarter is the first Initial Metaverse Offering (or IMO) launchpad on the Polygon network that incubates and launches GameFi, Social Token, NFT and DeFi projects by way of the metaverse. FireStarter only incubates top tier projects, typically comprised of celebrity and engineering centric teams as our real world experience in media (Forbes, Nike, Supreme, Rolling Stones Magazine etc) as well as in crypto allows us to bridge the gap between the mainstream and crypto. Offisiell nettside: https://firestarter.fi/ Kjøp FLAME nå!

FireStarter (FLAME) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for FireStarter (FLAME), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 214.04K $ 214.04K $ 214.04K Total forsyning: $ 99.78M $ 99.78M $ 99.78M Sirkulerende forsyning: $ 68.36M $ 68.36M $ 68.36M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 312.42K $ 312.42K $ 312.42K All-time high: $ 3.31 $ 3.31 $ 3.31 All-Time Low: $ 0.00132264 $ 0.00132264 $ 0.00132264 Nåværende pris: $ 0.00313119 $ 0.00313119 $ 0.00313119 Lær mer om FireStarter (FLAME) pris

FireStarter (FLAME) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak FireStarter (FLAME) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FLAME tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FLAME tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FLAMEs tokenomics, kan du utforske FLAME tokenets livepris!

