Dagens FireStarter livepris er 0.00314321 USD. Spor prisoppdateringer for FLAME til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FLAME pristrenden enkelt hos MEXC nå.

FireStarter Logo

FireStarter Pris (FLAME)

Ikke oppført

1 FLAME til USD livepris:

$0.00314321
+0.30%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
FireStarter (FLAME) Live prisdiagram
FireStarter (FLAME) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00311976
24 timer lav
$ 0.00316331
24 timer høy

$ 0.00311976
$ 0.00316331
$ 3.31
$ 0.00132264
+0.28%

+0.38%

-16.43%

-16.43%

FireStarter (FLAME) sanntidsprisen er $0.00314321. I løpet av de siste 24 timene har FLAME blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00311976 og et toppnivå på $ 0.00316331, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FLAME er $ 3.31, mens den rekordlave prisen er $ 0.00132264.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FLAME endret seg med +0.28% i løpet av den siste timen, +0.38% over 24 timer og -16.43% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

FireStarter (FLAME) Markedsinformasjon

$ 215.74K
--
$ 314.91K
68.36M
99,778,075.0
Nåværende markedsverdi på FireStarter er $ 215.74K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FLAME er 68.36M, med en total tilgang på 99778075.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 314.91K.

FireStarter (FLAME) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på FireStarter til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på FireStarter til USD ble $ +0.0008470564.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på FireStarter til USD ble $ -0.0009245714.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på FireStarter til USD ble $ -0.0001654734121007352.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.38%
30 dager$ +0.0008470564+26.95%
60 dager$ -0.0009245714-29.41%
90 dager$ -0.0001654734121007352-5.00%

Hva er FireStarter (FLAME)

FireStarter is the first Initial Metaverse Offering (or IMO) launchpad on the Polygon network that incubates and launches GameFi, Social Token, NFT and DeFi projects by way of the metaverse. FireStarter only incubates top tier projects, typically comprised of celebrity and engineering centric teams as our real world experience in media (Forbes, Nike, Supreme, Rolling Stones Magazine etc) as well as in crypto allows us to bridge the gap between the mainstream and crypto.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

FireStarter (FLAME) Ressurs

Offisiell nettside

FireStarter Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil FireStarter (FLAME) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine FireStarter (FLAME) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for FireStarter.

Sjekk FireStarterprisprognosen nå!

FLAME til lokale valutaer

FireStarter (FLAME) tokenomics

Å forstå tokenomics bak FireStarter (FLAME) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FLAME tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om FireStarter (FLAME)

Hvor mye er FireStarter (FLAME) verdt i dag?
Live FLAME prisen i USD er 0.00314321 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende FLAME-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på FLAME til USD er $ 0.00314321. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for FireStarter?
Markedsverdien for FLAME er $ 215.74K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av FLAME?
Den sirkulerende forsyningen av FLAME er 68.36M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFLAME ?
FLAME oppnådde en ATH-pris på 3.31 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på FLAME?
FLAME så en ATL-pris på 0.00132264 USD.
Hva er handelsvolumet til FLAME?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FLAME er -- USD.
Vil FLAME gå høyere i år?
FLAME kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FLAME prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.