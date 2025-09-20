FireStarter (FLAME) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00311976, 24 timer høy $ 0.00316331, All Time High $ 3.31, Laveste pris $ 0.00132264, Prisendring (1H) +0.28%, Prisendring (1D) +0.38%, Prisendring (7D) -16.43%

FireStarter (FLAME) sanntidsprisen er $0.00314321. I løpet av de siste 24 timene har FLAME blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00311976 og et toppnivå på $ 0.00316331, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FLAME er $ 3.31, mens den rekordlave prisen er $ 0.00132264.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FLAME endret seg med +0.28% i løpet av den siste timen, +0.38% over 24 timer og -16.43% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

FireStarter (FLAME) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 215.74K, Volum (24 timer) --, Fullt utvannet markedsverdi $ 314.91K, Opplagsforsyning 68.36M, Total forsyning 99,778,075.0

Nåværende markedsverdi på FireStarter er $ 215.74K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FLAME er 68.36M, med en total tilgang på 99778075.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 314.91K.