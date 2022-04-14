Fire (FIRE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Fire (FIRE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Fire (FIRE) Informasjon Gather resources, raid your friends and stoke the fire to grow your population. A mobile game built on base. Our hope is that you have fun interactions and make new friends! Stoke Fire is a game first. We're trying to make a really fun experience for players. You have to compete with the other villages by getting resources and adding villagers. It is a strategy game but also a fun social game. We are inspired by games like Fren Pet, Age of Empires 2, and Clash of Clans. Offisiell nettside: https://stokefire.xyz Teknisk dokument: https://stokefire.xyz/docs/fire

Fire (FIRE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Fire (FIRE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 70.03K $ 70.03K $ 70.03K Total forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Sirkulerende forsyning: $ 9.80M $ 9.80M $ 9.80M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 71.45K $ 71.45K $ 71.45K All-time high: $ 0.857278 $ 0.857278 $ 0.857278 All-Time Low: $ 0.00705835 $ 0.00705835 $ 0.00705835 Nåværende pris: $ 0.00714656 $ 0.00714656 $ 0.00714656 Lær mer om Fire (FIRE) pris

Fire (FIRE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Fire (FIRE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FIRE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FIRE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FIREs tokenomics, kan du utforske FIRE tokenets livepris!

FIRE prisforutsigelse Vil du vite hvor FIRE kan være på vei? Vår FIRE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FIRE tokenets prisforutsigelse nå!

