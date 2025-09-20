Fire (FIRE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00753404 24 timer høy $ 0.00812924 All Time High $ 0.857278 Laveste pris $ 0.00753404 Prisendring (1H) -0.04% Prisendring (1D) -6.37% Prisendring (7D) -13.75%

Fire (FIRE) sanntidsprisen er $0.00756408. I løpet av de siste 24 timene har FIRE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00753404 og et toppnivå på $ 0.00812924, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FIRE er $ 0.857278, mens den rekordlave prisen er $ 0.00753404.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FIRE endret seg med -0.04% i løpet av den siste timen, -6.37% over 24 timer og -13.75% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Fire (FIRE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 74.14K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 75.64K Opplagsforsyning 9.80M Total forsyning 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Fire er $ 74.14K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FIRE er 9.80M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 75.64K.