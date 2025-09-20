FINANCE (FINANCE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00000992 24 timer lav $ 0.0000103 24 timer høy All Time High $ 0.00012812 Laveste pris $ 0.00000369 Prisendring (1H) +0.85% Prisendring (1D) -0.80% Prisendring (7D) -1.39%

FINANCE (FINANCE) sanntidsprisen er $0.00001015. I løpet av de siste 24 timene har FINANCE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00000992 og et toppnivå på $ 0.0000103, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FINANCE er $ 0.00012812, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000369.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FINANCE endret seg med +0.85% i løpet av den siste timen, -0.80% over 24 timer og -1.39% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

FINANCE (FINANCE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 101.49K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 101.49K Opplagsforsyning 10.00B Total forsyning 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på FINANCE er $ 101.49K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FINANCE er 10.00B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 101.49K.