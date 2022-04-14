Ferro (FER) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ferro (FER), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Ferro (FER) Informasjon Built on the Cronos blockchain, Ferro Protocol is a StableSwap AMM protocol that allows users to exchange with low slippage and minimum fee and farm tokens by creating more efficient pools consisting of highly correlated assets, as well as allowing better composability between protocols in the Cronos ecosystem. Ferro Protocol offers two main features: Ferro Swap Users can exchange one token with another with customisable slippage as long as both tokens are available in any of the pools within the protocol. Liquidity Pools Users can become liquidity providers and earn incentives by staking their LP tokens into the liquidity farm. You will be rewarded with our native tokens $FER together with the opportunity to lock your tokens with different maturity options to boost your returns and share revenue from the protocol swap fees. Offisiell nettside: https://ferroprotocol.com/ Kjøp FER nå!

Ferro (FER) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ferro (FER), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.51M $ 1.51M $ 1.51M Total forsyning: $ 5.10B $ 5.10B $ 5.10B Sirkulerende forsyning: $ 1.62B $ 1.62B $ 1.62B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.75M $ 4.75M $ 4.75M All-time high: $ 0.126073 $ 0.126073 $ 0.126073 All-Time Low: $ 0.00079341 $ 0.00079341 $ 0.00079341 Nåværende pris: $ 0.00093229 $ 0.00093229 $ 0.00093229 Lær mer om Ferro (FER) pris

Ferro (FER) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ferro (FER) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FER tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FER tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FERs tokenomics, kan du utforske FER tokenets livepris!

FER prisforutsigelse Vil du vite hvor FER kan være på vei? Vår FER prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FER tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!