Ferro (FER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0.0010405 $ 0.0010405 $ 0.0010405 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0.0010405$ 0.0010405 $ 0.0010405 All Time High $ 0.126073$ 0.126073 $ 0.126073 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.15% Prisendring (1D) -5.14% Prisendring (7D) -2.69% Prisendring (7D) -2.69%

Ferro (FER) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0.0010405, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FER er $ 0.126073, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FER endret seg med -0.15% i løpet av den siste timen, -5.14% over 24 timer og -2.69% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ferro (FER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.54M$ 1.54M $ 1.54M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.86M$ 4.86M $ 4.86M Opplagsforsyning 1.62B 1.62B 1.62B Total forsyning 5,095,006,337.613718 5,095,006,337.613718 5,095,006,337.613718

Nåværende markedsverdi på Ferro er $ 1.54M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FER er 1.62B, med en total tilgang på 5095006337.613718. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.86M.