Fennec (FNNC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.02082869 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -1.10% Prisendring (1D) -11.72% Prisendring (7D) -23.20%

Fennec (FNNC) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FNNC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FNNC er $ 0.02082869, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FNNC endret seg med -1.10% i løpet av den siste timen, -11.72% over 24 timer og -23.20% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Fennec (FNNC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.72K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.72K Opplagsforsyning 9.84M Total forsyning 9,839,725.01

Nåværende markedsverdi på Fennec er $ 7.72K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FNNC er 9.84M, med en total tilgang på 9839725.01. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.72K.