Fennec (FNNC) Informasjon Fennec is a decentralized peer-to-peer digital currency that allows users to send funds and store wealth online without any third party. Fennec is one of many cryptocurrencies, but it is our belief that it will become a respectable store of value coin within several years - building on transparancy and engaging with the community to adopt to an evaloving industry. Fennec is a fork of Bitcoin, it functions very similarly, besides the fact that block time is 2.5 minutes (4x faster than Bitcoin) and uses the YescryptR16 algorithm (CPU and GPU only). Offisiell nettside: https://www.fennecblockchain.com/ Teknisk dokument: https://www.fennecblockchain.com/others/FennecWhitePaper.pdf Kjøp FNNC nå!

Fennec (FNNC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Fennec (FNNC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 7.02K $ 7.02K $ 7.02K Total forsyning: $ 9.85M $ 9.85M $ 9.85M Sirkulerende forsyning: $ 9.85M $ 9.85M $ 9.85M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.02K $ 7.02K $ 7.02K All-time high: $ 0.02082869 $ 0.02082869 $ 0.02082869 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00071119 $ 0.00071119 $ 0.00071119 Lær mer om Fennec (FNNC) pris

Fennec (FNNC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Fennec (FNNC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FNNC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FNNC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FNNCs tokenomics, kan du utforske FNNC tokenets livepris!

FNNC prisforutsigelse Vil du vite hvor FNNC kan være på vei? Vår FNNC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FNNC tokenets prisforutsigelse nå!

