Fely (FELY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Fely (FELY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

Fely (FELY) Informasjon Fely is inspired by the incredible journey of Félicette, the first cat to travel to space. On October 18, 1963, this brave feline astronaut embarked on a historic mission, paving the way for future space exploration. We honor Felicette's legacy by embarking on our own ambitious journey in the world of cryptocurrency. Fely is not just another memecoin; it's a movement. Our mission is to bring the fun and excitement of memecoins to new heights while creating a strong, supportive community. We believe in transparency, fairness, and the power of collective growth. With zero presale and zero team tokens, Fely is built for the community, by the community. Offisiell nettside: https://fely.io/ Kjøp FELY nå!

Fely (FELY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Fely (FELY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 433.13K Total forsyning: $ 8.88B Sirkulerende forsyning: $ 8.88B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 433.13K All-time high: $ 0 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0 Lær mer om Fely (FELY) pris

Fely (FELY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Fely (FELY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FELY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FELY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FELYs tokenomics, kan du utforske FELY tokenets livepris!

FELY prisforutsigelse Vil du vite hvor FELY kan være på vei? Vår FELY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FELY tokenets prisforutsigelse nå!

