Dagens Fely livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for FELY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer.

Mer om FELY

FELY Prisinformasjon

FELY Offisiell nettside

FELY tokenomics

FELY Prisprognose

Fely Logo

Fely Pris (FELY)

Ikke oppført

1 FELY til USD livepris:

--
----
-2.40%1D
USD
Fely (FELY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:12:30 (UTC+8)

Fely (FELY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.52%

-1.78%

-0.68%

-0.68%

Fely (FELY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FELY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FELY er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FELY endret seg med +0.52% i løpet av den siste timen, -1.78% over 24 timer og -0.68% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Fely (FELY) Markedsinformasjon

$ 470.22K
$ 470.22K$ 470.22K

--
----

$ 470.22K
$ 470.22K$ 470.22K

8.88B
8.88B 8.88B

8,881,845,115.536032
8,881,845,115.536032 8,881,845,115.536032

Nåværende markedsverdi på Fely er $ 470.22K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FELY er 8.88B, med en total tilgang på 8881845115.536032. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 470.22K.

Fely (FELY) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Fely til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Fely til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Fely til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Fely til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.78%
30 dager$ 0+30.89%
60 dager$ 0+21.43%
90 dager$ 0--

Hva er Fely (FELY)

Fely is inspired by the incredible journey of Félicette, the first cat to travel to space. On October 18, 1963, this brave feline astronaut embarked on a historic mission, paving the way for future space exploration. We honor Felicette's legacy by embarking on our own ambitious journey in the world of cryptocurrency. Fely is not just another memecoin; it's a movement. Our mission is to bring the fun and excitement of memecoins to new heights while creating a strong, supportive community. We believe in transparency, fairness, and the power of collective growth. With zero presale and zero team tokens, Fely is built for the community, by the community.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden.

Fely (FELY) Ressurs

Fely Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Fely (FELY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Fely (FELY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Fely.

Sjekk Felyprisprognosen nå!

FELY til lokale valutaer

Fely (FELY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Fely (FELY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FELY tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Fely (FELY)

Hvor mye er Fely (FELY) verdt i dag?
Live FELY prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende FELY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på FELY til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Fely?
Markedsverdien for FELY er $ 470.22K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av FELY?
Den sirkulerende forsyningen av FELY er 8.88B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFELY ?
FELY oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på FELY?
FELY så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til FELY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FELY er -- USD.
Vil FELY gå høyere i år?
FELY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FELY prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:12:30 (UTC+8)

Fely (FELY) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

