Feenix (FEENIX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00968431$ 0.00968431 $ 0.00968431 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.43% Prisendring (1D) -3.34% Prisendring (7D) +2.04% Prisendring (7D) +2.04%

Feenix (FEENIX) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FEENIX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FEENIX er $ 0.00968431, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FEENIX endret seg med +0.43% i løpet av den siste timen, -3.34% over 24 timer og +2.04% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Feenix (FEENIX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 17.45K$ 17.45K $ 17.45K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 17.45K$ 17.45K $ 17.45K Opplagsforsyning 799.93M 799.93M 799.93M Total forsyning 799,929,249.7502528 799,929,249.7502528 799,929,249.7502528

Nåværende markedsverdi på Feenix er $ 17.45K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FEENIX er 799.93M, med en total tilgang på 799929249.7502528. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17.45K.