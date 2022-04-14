Feenix (FEENIX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Feenix (FEENIX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Feenix (FEENIX) Informasjon Fee-Nix means Zero Fees! Rising from the ashes of a crypto ecosystem littered with chaos and deceit, Feenix emerges as a new hero. Forged through fire, Feenix is a meme token determined to guide the crypto realm into a new rebirth. Feenix has a great utility in the form of a Telegram bot called FeenixBot. FeenixBot is the ultimate bridge enabling users to swap 100s of tokens across 25+ blockchains with ZERO gas fees and without connecting their wallet. In a market where over 40,000 tokens are launched daily—many of which are scams—Feenix stands out. We’re here to build trust, transparency, and security in the crypto space. With Feenix, you don’t need to worry about rug pulls, hidden risks, or fraudulent activities. Our aim is to make Solana and other blockchains safer and more accessible for users by introducing robust cross-chain swaps and expanding into a full ecosystem with APIs, rewards, privacy tech, and beyond. Feenix Telegram Bot enables you to swap tokens across 25+ blockchains without the need to connect your wallet, sign up for centralized exchanges, or pay any gas fees. With Feenix, transferring assets from Solana to Ethereum, Binance Smart Chain, or any other supported blockchain is as easy as pie - all without hidden fees or complex processes. We’re aiming to capture a significant share of the $1.3 billion+ weekly cross-chain swap market. And with our cutting-edge technology and strong foundation, this vision is well within reach. Join us as we grow into a leading force in the world of Cross-Chain Swaps and beyond. Offisiell nettside: https://getfeenix.com Teknisk dokument: https://getfeenix.com/files/feenix_whitepaper.pdf Kjøp FEENIX nå!

Feenix (FEENIX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Feenix (FEENIX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 15.96K $ 15.96K $ 15.96K Total forsyning: $ 799.93M $ 799.93M $ 799.93M Sirkulerende forsyning: $ 799.93M $ 799.93M $ 799.93M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 15.96K $ 15.96K $ 15.96K All-time high: $ 0.00968431 $ 0.00968431 $ 0.00968431 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Feenix (FEENIX) pris

Feenix (FEENIX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Feenix (FEENIX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FEENIX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FEENIX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FEENIXs tokenomics, kan du utforske FEENIX tokenets livepris!

FEENIX prisforutsigelse Vil du vite hvor FEENIX kan være på vei? Vår FEENIX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FEENIX tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!