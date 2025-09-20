FDREAM (FDREAM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.02537536 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.08% Prisendring (1D) -15.25% Prisendring (7D) +12.06%

FDREAM (FDREAM) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FDREAM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FDREAM er $ 0.02537536, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FDREAM endret seg med +0.08% i løpet av den siste timen, -15.25% over 24 timer og +12.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

FDREAM (FDREAM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 23.31K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 23.31K Opplagsforsyning 1.10B Total forsyning 1,100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på FDREAM er $ 23.31K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FDREAM er 1.10B, med en total tilgang på 1100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 23.31K.