FDREAM (FDREAM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i FDREAM (FDREAM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

FDREAM (FDREAM) Informasjon DREAM FUND ($FDREAM) is an investment DAO launched on daos.world, a new and upcoming DAO platform on Base. The fund is human led but AI driven, by the DREAM AI Agent (https://x.com/DR3AM_AI). The fund will be investing into other AI projects and leverage insights from the DREAM agent for fund investment decisions. The DREAM agent was red pilled on Virtuals platform early December. It's token $DREAM has reached 10M MKAP this past week. Offisiell nettside: https://daos.world/fund/0xb8745dec73f81ea366d7cc672438053c0e97de51 Kjøp FDREAM nå!

FDREAM (FDREAM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for FDREAM (FDREAM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 22.14K $ 22.14K $ 22.14K Total forsyning: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B Sirkulerende forsyning: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 22.14K $ 22.14K $ 22.14K All-time high: $ 0.02537536 $ 0.02537536 $ 0.02537536 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om FDREAM (FDREAM) pris

FDREAM (FDREAM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak FDREAM (FDREAM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FDREAM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FDREAM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FDREAMs tokenomics, kan du utforske FDREAM tokenets livepris!

FDREAM prisforutsigelse Vil du vite hvor FDREAM kan være på vei? Vår FDREAM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FDREAM tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!