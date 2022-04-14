Favolo (FAV) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Favolo (FAV), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Favolo (FAV) Informasjon $FAV Makes Dog Coins Great Again I mean, bro, all the hot girls are literally trading their Chanel bags for FAV token bags. That's huge Bro.... Welcome to Favolo's world! Meet Favolo, the crazy Chihuahua of Solana Space. This little guy has a big heart and an even bigger charm, making all the hot girls trade their Chanel bags for FAV tokens. He's always hungry for adventure and loves sharing his croquettes with friends. Join Favolo and dive into a world of fun, trading, and endless laughter. Get ready to fall in love with the cutest crypto companion around! Offisiell nettside: https://favolo.io/ Kjøp FAV nå!

Favolo (FAV) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Favolo (FAV), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.71M $ 1.71M $ 1.71M Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.71M $ 1.71M $ 1.71M All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00017129 $ 0.00017129 $ 0.00017129 Lær mer om Favolo (FAV) pris

Favolo (FAV) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Favolo (FAV) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FAV tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FAV tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FAVs tokenomics, kan du utforske FAV tokenets livepris!

FAV prisforutsigelse Vil du vite hvor FAV kan være på vei? Vår FAV prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FAV tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!