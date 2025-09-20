Favolo (FAV) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00017049 $ 0.00017049 $ 0.00017049 24 timer lav $ 0.00017759 $ 0.00017759 $ 0.00017759 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00017049$ 0.00017049 $ 0.00017049 24 timer høy $ 0.00017759$ 0.00017759 $ 0.00017759 All Time High $ 0.00037803$ 0.00037803 $ 0.00037803 Laveste pris $ 0.00015088$ 0.00015088 $ 0.00015088 Prisendring (1H) 0.00% Prisendring (1D) -2.92% Prisendring (7D) -3.79% Prisendring (7D) -3.79%

Favolo (FAV) sanntidsprisen er $0.00017237. I løpet av de siste 24 timene har FAV blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00017049 og et toppnivå på $ 0.00017759, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FAV er $ 0.00037803, mens den rekordlave prisen er $ 0.00015088.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FAV endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -2.92% over 24 timer og -3.79% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Favolo (FAV) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.72M$ 1.72M $ 1.72M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.72M$ 1.72M $ 1.72M Opplagsforsyning 10.00B 10.00B 10.00B Total forsyning 9,999,992,139.530678 9,999,992,139.530678 9,999,992,139.530678

Nåværende markedsverdi på Favolo er $ 1.72M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FAV er 10.00B, med en total tilgang på 9999992139.530678. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.72M.