FAML (FAML) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.069732$ 0.069732 $ 0.069732 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.17% Prisendring (1D) +1.99% Prisendring (7D) +9.85% Prisendring (7D) +9.85%

FAML (FAML) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FAML blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FAML er $ 0.069732, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FAML endret seg med +0.17% i løpet av den siste timen, +1.99% over 24 timer og +9.85% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

FAML (FAML) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 14.16K$ 14.16K $ 14.16K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 14.16K$ 14.16K $ 14.16K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på FAML er $ 14.16K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FAML er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 14.16K.