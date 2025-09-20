Fabs (FABS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00271941 $ 0.00271941 $ 0.00271941 24 timer lav $ 0.00277465 $ 0.00277465 $ 0.00277465 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00271941$ 0.00271941 $ 0.00271941 24 timer høy $ 0.00277465$ 0.00277465 $ 0.00277465 All Time High $ 0.01194263$ 0.01194263 $ 0.01194263 Laveste pris $ 0.00126617$ 0.00126617 $ 0.00126617 Prisendring (1H) +0.94% Prisendring (1D) +1.94% Prisendring (7D) +3.05% Prisendring (7D) +3.05%

Fabs (FABS) sanntidsprisen er $0.00278993. I løpet av de siste 24 timene har FABS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00271941 og et toppnivå på $ 0.00277465, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FABS er $ 0.01194263, mens den rekordlave prisen er $ 0.00126617.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FABS endret seg med +0.94% i løpet av den siste timen, +1.94% over 24 timer og +3.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Fabs (FABS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 147.60K$ 147.60K $ 147.60K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 147.60K$ 147.60K $ 147.60K Opplagsforsyning 52.90M 52.90M 52.90M Total forsyning 52,903,669.0 52,903,669.0 52,903,669.0

Nåværende markedsverdi på Fabs er $ 147.60K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FABS er 52.90M, med en total tilgang på 52903669.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 147.60K.