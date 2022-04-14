Fabs (FABS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Fabs (FABS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Fabs (FABS) Informasjon FABS is a memecoin launched on LUKSO. The cryptocurrency was created as a tribute to Fabian Vogelsteller, who was the original author of the ERC20 token standard while at the ETHEREUM foundation and who has created his own blockchain with LUKSO. The project aims to capitalize on the popularity of meme coins, and strives to establish itself as one of the top meme-based cryptocurrencies on the LUKSO blockchain. FABS appeals to the cryptocurrency community by instituting a no-tax policy and being up-front about its lack of utility, keeping things pure and simple as a memecoin and tribute to the founder of LUKSO. Offisiell nettside: https://www.fabsmeme.vip/ Kjøp FABS nå!

Fabs (FABS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Fabs (FABS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 141.94K $ 141.94K $ 141.94K Total forsyning: $ 52.90M $ 52.90M $ 52.90M Sirkulerende forsyning: $ 52.90M $ 52.90M $ 52.90M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 141.94K $ 141.94K $ 141.94K All-time high: $ 0.01194263 $ 0.01194263 $ 0.01194263 All-Time Low: $ 0.00126617 $ 0.00126617 $ 0.00126617 Nåværende pris: $ 0.0026911 $ 0.0026911 $ 0.0026911 Lær mer om Fabs (FABS) pris

Fabs (FABS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Fabs (FABS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FABS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FABS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FABSs tokenomics, kan du utforske FABS tokenets livepris!

