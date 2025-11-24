Exim pris i dag

Sanntids Exim (EXIM) pris i dag er $ 0.092238, med en 0.36% endring de siste 24 timene. Nåværende EXIM til USD konverteringssats er $ 0.092238 per EXIM.

Exim rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 125,147, med en sirkulerende forsyning på 1.36M EXIM. I løpet av de siste 24 timene EXIM har den blitt handlet mellom $ 0.09129(laveste) og $ 0.092844 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.125048, mens tidenes laveste notering var $ 0.06399.

Kortsiktig har EXIM beveget seg -0.12% i løpet av den siste timen og -6.57% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Exim (EXIM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 125.15K$ 125.15K $ 125.15K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 20.73M$ 20.73M $ 20.73M Opplagsforsyning 1.36M 1.36M 1.36M Total forsyning 224,763,629.073 224,763,629.073 224,763,629.073

