Exeedme (XED) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.01458233 24 timer høy $ 0.01495047 All Time High $ 0.04038065 Laveste pris $ 0.00732774 Prisendring (1H) -0.24% Prisendring (1D) -0.53% Prisendring (7D) -3.88%

Exeedme (XED) sanntidsprisen er $0.01483432. I løpet av de siste 24 timene har XED blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01458233 og et toppnivå på $ 0.01495047, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XED er $ 0.04038065, mens den rekordlave prisen er $ 0.00732774.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XED endret seg med -0.24% i løpet av den siste timen, -0.53% over 24 timer og -3.88% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Exeedme (XED) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.48M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.48M Opplagsforsyning 100.00M Total forsyning 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Exeedme er $ 1.48M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XED er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.48M.