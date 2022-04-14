Exactly Protocol (EXA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Exactly Protocol (EXA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Exactly Protocol (EXA) Informasjon What is the project about? Exactly is a decentralized and open-source DeFi protocol that allows users to exchange the value of their crypto assets through deposits easily and borrows with variable and fixed interest rates. What makes your project unique? Unlike other fixed rate protocols that determine fixed rates based on the price of various maturity tokens, Exactly Protocol is the first to determine fixed rates based on the utilization rate of pools with different maturity dates. This means the protocol does not need a custom AMM to trade maturity tokens; it only needs a variable rate pool that consistently provides liquidity to the different fixed rate pools. History of your project: Exactly Protocol was started in July 2021, launched to Ethereum Mainnet in November 2022, and to Optimism in March 2023 by a team of stakeholders with software, economics, finance, and math expertise. Exactly was funded by long-term capital partners with a track record of alignment with Web2 and Web3 ecosystems. Some of our current investors are Kazsek, BairesDAO, NXTP, Newtopia, Kain Warwick (Co-Founder of Synthetix), Esteban Ordano (Co-Founder of Decentraland), Matias Woloski (Co-Founder of Auth0), Daedalus among others. What’s next for your project? Continue growing following Optimism’s Superchain approach and partner with web3 projects and web2 fintech in the long term to bring the benefits of Defi to the end-user. What can your token be used for? (Utility, NOT tokenomics) The EXA token serves as the governance token of Exactly Protocol, granting holders the right to vote on proposals for changes and upgrades in the protocol. EXA holders will wield power over the Exactly Protocol’s treasury, risk management, and smart contract upgrades. Offisiell nettside: https://exact.ly/ Teknisk dokument: https://docs.exact.ly/resources/white-paper Kjøp EXA nå!

Exactly Protocol (EXA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Exactly Protocol (EXA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.58M $ 1.58M $ 1.58M Total forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Sirkulerende forsyning: $ 3.81M $ 3.81M $ 3.81M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.16M $ 4.16M $ 4.16M All-time high: $ 11.89 $ 11.89 $ 11.89 All-Time Low: $ 0.141845 $ 0.141845 $ 0.141845 Nåværende pris: $ 0.418371 $ 0.418371 $ 0.418371 Lær mer om Exactly Protocol (EXA) pris

Exactly Protocol (EXA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Exactly Protocol (EXA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet EXA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange EXA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår EXAs tokenomics, kan du utforske EXA tokenets livepris!

EXA prisforutsigelse Vil du vite hvor EXA kan være på vei? Vår EXA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se EXA tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!