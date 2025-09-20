Exactly Protocol (EXA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.409756 $ 0.409756 $ 0.409756 24 timer lav $ 0.44698 $ 0.44698 $ 0.44698 24 timer høy 24 timer lav $ 0.409756$ 0.409756 $ 0.409756 24 timer høy $ 0.44698$ 0.44698 $ 0.44698 All Time High $ 11.89$ 11.89 $ 11.89 Laveste pris $ 0.141845$ 0.141845 $ 0.141845 Prisendring (1H) +0.03% Prisendring (1D) +5.02% Prisendring (7D) +4.11% Prisendring (7D) +4.11%

Exactly Protocol (EXA) sanntidsprisen er $0.444276. I løpet av de siste 24 timene har EXA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.409756 og et toppnivå på $ 0.44698, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EXA er $ 11.89, mens den rekordlave prisen er $ 0.141845.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EXA endret seg med +0.03% i løpet av den siste timen, +5.02% over 24 timer og +4.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Exactly Protocol (EXA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.69M$ 1.69M $ 1.69M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.44M$ 4.44M $ 4.44M Opplagsforsyning 3.80M 3.80M 3.80M Total forsyning 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Exactly Protocol er $ 1.69M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EXA er 3.80M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.44M.