Exactly Protocol (EXA) sanntidsprisen er $0.444276. I løpet av de siste 24 timene har EXA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.409756 og et toppnivå på $ 0.44698, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EXA er $ 11.89, mens den rekordlave prisen er $ 0.141845.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EXA endret seg med +0.03% i løpet av den siste timen, +5.02% over 24 timer og +4.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Exactly Protocol er $ 1.69M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EXA er 3.80M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.44M.
I løpet av i dag er prisendringen på Exactly Protocol til USD ble $ +0.02122953.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Exactly Protocol til USD ble $ -0.0427903985.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Exactly Protocol til USD ble $ -0.0979986222.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Exactly Protocol til USD ble $ +0.05499734614103274.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ +0.02122953
|+5.02%
|30 dager
|$ -0.0427903985
|-9.63%
|60 dager
|$ -0.0979986222
|-22.05%
|90 dager
|$ +0.05499734614103274
|+14.13%
What is the project about? Exactly is a decentralized and open-source DeFi protocol that allows users to exchange the value of their crypto assets through deposits easily and borrows with variable and fixed interest rates. What makes your project unique? Unlike other fixed rate protocols that determine fixed rates based on the price of various maturity tokens, Exactly Protocol is the first to determine fixed rates based on the utilization rate of pools with different maturity dates. This means the protocol does not need a custom AMM to trade maturity tokens; it only needs a variable rate pool that consistently provides liquidity to the different fixed rate pools. History of your project: Exactly Protocol was started in July 2021, launched to Ethereum Mainnet in November 2022, and to Optimism in March 2023 by a team of stakeholders with software, economics, finance, and math expertise. Exactly was funded by long-term capital partners with a track record of alignment with Web2 and Web3 ecosystems. Some of our current investors are Kazsek, BairesDAO, NXTP, Newtopia, Kain Warwick (Co-Founder of Synthetix), Esteban Ordano (Co-Founder of Decentraland), Matias Woloski (Co-Founder of Auth0), Daedalus among others. What’s next for your project? Continue growing following Optimism’s Superchain approach and partner with web3 projects and web2 fintech in the long term to bring the benefits of Defi to the end-user. What can your token be used for? (Utility, NOT tokenomics) The EXA token serves as the governance token of Exactly Protocol, granting holders the right to vote on proposals for changes and upgrades in the protocol. EXA holders will wield power over the Exactly Protocol’s treasury, risk management, and smart contract upgrades.
