EvoSimGame (ESIM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.04988964 $ 0.04988964 $ 0.04988964 24 timer lav $ 0.052843 $ 0.052843 $ 0.052843 24 timer høy 24 timer lav $ 0.04988964$ 0.04988964 $ 0.04988964 24 timer høy $ 0.052843$ 0.052843 $ 0.052843 All Time High $ 0.091641$ 0.091641 $ 0.091641 Laveste pris $ 0.04988964$ 0.04988964 $ 0.04988964 Prisendring (1H) -0.63% Prisendring (1D) -4.85% Prisendring (7D) -11.76% Prisendring (7D) -11.76%

EvoSimGame (ESIM) sanntidsprisen er $0.050003. I løpet av de siste 24 timene har ESIM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.04988964 og et toppnivå på $ 0.052843, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ESIM er $ 0.091641, mens den rekordlave prisen er $ 0.04988964.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ESIM endret seg med -0.63% i løpet av den siste timen, -4.85% over 24 timer og -11.76% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

EvoSimGame (ESIM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.50M$ 2.50M $ 2.50M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.50M$ 2.50M $ 2.50M Opplagsforsyning 50.00M 50.00M 50.00M Total forsyning 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

Nåværende markedsverdi på EvoSimGame er $ 2.50M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ESIM er 50.00M, med en total tilgang på 50000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.50M.