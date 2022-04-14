EvoSimGame (ESIM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i EvoSimGame (ESIM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ESIM is the governance token of EvoSim Game — a Web3 economic strategy built as a gamified extension of the real-world telecom operator ESIM. It connects telecom infrastructure with blockchain and in-game mechanics, enabling community-led development and anchoring a scalable decentralized economy. With a fixed supply of 50 million tokens, ESIM anchors a scalable Web3 ecosystem — connecting global telecom operations with the next generation of decentralized digital economies. Offisiell nettside: https://evosimgame.com/ Teknisk dokument: https://evosimgame.com/docs

EvoSimGame (ESIM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for EvoSimGame (ESIM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.47M $ 2.47M $ 2.47M Total forsyning: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Sirkulerende forsyning: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.47M $ 2.47M $ 2.47M All-time high: $ 0.091641 $ 0.091641 $ 0.091641 All-Time Low: $ 0.04875155 $ 0.04875155 $ 0.04875155 Nåværende pris: $ 0.04927405 $ 0.04927405 $ 0.04927405 Lær mer om EvoSimGame (ESIM) pris

EvoSimGame (ESIM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak EvoSimGame (ESIM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ESIM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ESIM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ESIMs tokenomics, kan du utforske ESIM tokenets livepris!

ESIM prisforutsigelse Vil du vite hvor ESIM kan være på vei? Vår ESIM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ESIM tokenets prisforutsigelse nå!

