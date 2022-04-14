Evolve (EVOLVE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Evolve (EVOLVE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Evolve (EVOLVE) Informasjon EVOLVE is an on-chain evolution game where your wallet is your identity. Every buyer receives a procedurally generated creature called an EvoBit, born from the first four characters of your wallet address. EvoBits gain experience as you hold, evolve across levels, and respond to burn/sell behavior. The project blends meme culture, gamified mechanics, and tokenomics, creating a long-term experience instead of just a pump. Every EvoBit is unique, evolves over time, and can eventually battle or form teams — all based on what your wallet does on-chain. Offisiell nettside: https://www.evolvesolana.fun/ Kjøp EVOLVE nå!

Evolve (EVOLVE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Evolve (EVOLVE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 9.77K $ 9.77K $ 9.77K Total forsyning: $ 998.82M $ 998.82M $ 998.82M Sirkulerende forsyning: $ 948.82M $ 948.82M $ 948.82M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.28K $ 10.28K $ 10.28K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Evolve (EVOLVE) pris

Evolve (EVOLVE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Evolve (EVOLVE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet EVOLVE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange EVOLVE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår EVOLVEs tokenomics, kan du utforske EVOLVE tokenets livepris!

