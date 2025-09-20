Evolve (EVOLVE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00001101 $ 0.00001101 $ 0.00001101 24 timer lav $ 0.00001157 $ 0.00001157 $ 0.00001157 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00001101$ 0.00001101 $ 0.00001101 24 timer høy $ 0.00001157$ 0.00001157 $ 0.00001157 All Time High $ 0.00041429$ 0.00041429 $ 0.00041429 Laveste pris $ 0.00000715$ 0.00000715 $ 0.00000715 Prisendring (1H) +0.58% Prisendring (1D) -2.71% Prisendring (7D) -4.19% Prisendring (7D) -4.19%

Evolve (EVOLVE) sanntidsprisen er $0.00001108. I løpet av de siste 24 timene har EVOLVE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001101 og et toppnivå på $ 0.00001157, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EVOLVE er $ 0.00041429, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000715.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EVOLVE endret seg med +0.58% i løpet av den siste timen, -2.71% over 24 timer og -4.19% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Evolve (EVOLVE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 10.51K$ 10.51K $ 10.51K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 11.06K$ 11.06K $ 11.06K Opplagsforsyning 948.82M 948.82M 948.82M Total forsyning 998,815,838.17476 998,815,838.17476 998,815,838.17476

Nåværende markedsverdi på Evolve er $ 10.51K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EVOLVE er 948.82M, med en total tilgang på 998815838.17476. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.06K.