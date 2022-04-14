Everyworld (EVERY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Everyworld (EVERY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Everyworld (EVERY) Informasjon Everyworld is a global web3 jackpot that rewards people for their time and attention through a rewarded ads protocol. Users can enter the jackpot when they engage with digital content, and payouts from the jackpot are split evenly between the winner and environmental conservation organizations through Everyworld’s dual-incentive mechanism. This is a new way to capitalize social change that combines the thrill of winning payouts with the power of pooling donations, leveraging the community-driven power of blockchain technology. Offisiell nettside: https://www.everyworld.com/ Teknisk dokument: https://docs.everyworld.com/ Kjøp EVERY nå!

Everyworld (EVERY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Everyworld (EVERY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 752.31K $ 752.31K $ 752.31K Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 2.55B $ 2.55B $ 2.55B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.95M $ 2.95M $ 2.95M All-time high: $ 0.076885 $ 0.076885 $ 0.076885 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00029514 $ 0.00029514 $ 0.00029514 Lær mer om Everyworld (EVERY) pris

Everyworld (EVERY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Everyworld (EVERY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet EVERY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange EVERY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår EVERYs tokenomics, kan du utforske EVERY tokenets livepris!

