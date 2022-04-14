ETHPad (ETHPAD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ETHPad (ETHPAD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

The team behind the record-breaking BSCPad and TronPad are bringing their full expertise, marketing power and superior IDO infrastructure to the Ethereum blockchain. ETHPad will give our team full control of cross-platform launches, enabling liquidity sniping bot protection, our cross-chain bridge and proven staking systems Inspired by EIP-1559, ETHPad will have several deflationary triggers tied to selling, staking and IDO participation. Offisiell nettside: https://Ethpad.network

ETHPad (ETHPAD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ETHPad (ETHPAD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 195.67K $ 195.67K $ 195.67K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 137.00M $ 137.00M $ 137.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.43M $ 1.43M $ 1.43M All-time high: $ 0.194687 $ 0.194687 $ 0.194687 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00142826 $ 0.00142826 $ 0.00142826 Lær mer om ETHPad (ETHPAD) pris

ETHPad (ETHPAD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ETHPad (ETHPAD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ETHPAD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ETHPAD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ETHPADs tokenomics, kan du utforske ETHPAD tokenets livepris!

