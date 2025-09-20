Dagens ETHPad livepris er 0.00141726 USD. Spor prisoppdateringer for ETHPAD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ETHPAD pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens ETHPad livepris er 0.00141726 USD. Spor prisoppdateringer for ETHPAD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ETHPAD pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om ETHPAD

ETHPAD Prisinformasjon

ETHPAD Offisiell nettside

ETHPAD tokenomics

ETHPAD Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

ETHPad Logo

ETHPad Pris (ETHPAD)

Ikke oppført

1 ETHPAD til USD livepris:

$0.0014135
$0.0014135$0.0014135
+1.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
ETHPad (ETHPAD) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:54:07 (UTC+8)

ETHPad (ETHPAD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00137986
$ 0.00137986$ 0.00137986
24 timer lav
$ 0.00141724
$ 0.00141724$ 0.00141724
24 timer høy

$ 0.00137986
$ 0.00137986$ 0.00137986

$ 0.00141724
$ 0.00141724$ 0.00141724

$ 0.194687
$ 0.194687$ 0.194687

$ 0.00064245
$ 0.00064245$ 0.00064245

+0.56%

+1.35%

+7.95%

+7.95%

ETHPad (ETHPAD) sanntidsprisen er $0.00141726. I løpet av de siste 24 timene har ETHPAD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00137986 og et toppnivå på $ 0.00141724, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ETHPAD er $ 0.194687, mens den rekordlave prisen er $ 0.00064245.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ETHPAD endret seg med +0.56% i løpet av den siste timen, +1.35% over 24 timer og +7.95% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ETHPad (ETHPAD) Markedsinformasjon

$ 194.17K
$ 194.17K$ 194.17K

--
----

$ 1.42M
$ 1.42M$ 1.42M

137.00M
137.00M 137.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på ETHPad er $ 194.17K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ETHPAD er 137.00M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.42M.

ETHPad (ETHPAD) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på ETHPad til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på ETHPad til USD ble $ -0.0000176223.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på ETHPad til USD ble $ +0.0003566660.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på ETHPad til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+1.35%
30 dager$ -0.0000176223-1.24%
60 dager$ +0.0003566660+25.17%
90 dager$ 0--

Hva er ETHPad (ETHPAD)

The team behind the record-breaking BSCPad and TronPad are bringing their full expertise, marketing power and superior IDO infrastructure to the Ethereum blockchain. ETHPad will give our team full control of cross-platform launches, enabling liquidity sniping bot protection, our cross-chain bridge and proven staking systems Inspired by EIP-1559, ETHPad will have several deflationary triggers tied to selling, staking and IDO participation.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

ETHPad (ETHPAD) Ressurs

Offisiell nettside

ETHPad Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil ETHPad (ETHPAD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine ETHPad (ETHPAD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for ETHPad.

Sjekk ETHPadprisprognosen nå!

ETHPAD til lokale valutaer

ETHPad (ETHPAD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak ETHPad (ETHPAD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ETHPAD tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om ETHPad (ETHPAD)

Hvor mye er ETHPad (ETHPAD) verdt i dag?
Live ETHPAD prisen i USD er 0.00141726 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ETHPAD-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ETHPAD til USD er $ 0.00141726. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for ETHPad?
Markedsverdien for ETHPAD er $ 194.17K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ETHPAD?
Den sirkulerende forsyningen av ETHPAD er 137.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forETHPAD ?
ETHPAD oppnådde en ATH-pris på 0.194687 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ETHPAD?
ETHPAD så en ATL-pris på 0.00064245 USD.
Hva er handelsvolumet til ETHPAD?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ETHPAD er -- USD.
Vil ETHPAD gå høyere i år?
ETHPAD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ETHPAD prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:54:07 (UTC+8)

ETHPad (ETHPAD) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.