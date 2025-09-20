ETHPad (ETHPAD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00137986 $ 0.00137986 $ 0.00137986 24 timer lav $ 0.00141724 $ 0.00141724 $ 0.00141724 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00137986$ 0.00137986 $ 0.00137986 24 timer høy $ 0.00141724$ 0.00141724 $ 0.00141724 All Time High $ 0.194687$ 0.194687 $ 0.194687 Laveste pris $ 0.00064245$ 0.00064245 $ 0.00064245 Prisendring (1H) +0.56% Prisendring (1D) +1.35% Prisendring (7D) +7.95% Prisendring (7D) +7.95%

ETHPad (ETHPAD) sanntidsprisen er $0.00141726. I løpet av de siste 24 timene har ETHPAD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00137986 og et toppnivå på $ 0.00141724, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ETHPAD er $ 0.194687, mens den rekordlave prisen er $ 0.00064245.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ETHPAD endret seg med +0.56% i løpet av den siste timen, +1.35% over 24 timer og +7.95% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ETHPad (ETHPAD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 194.17K$ 194.17K $ 194.17K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.42M$ 1.42M $ 1.42M Opplagsforsyning 137.00M 137.00M 137.00M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på ETHPad er $ 194.17K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ETHPAD er 137.00M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.42M.