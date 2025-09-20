Ethix (ETHIX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.267173 $ 0.267173 $ 0.267173 24 timer lav $ 0.27513 $ 0.27513 $ 0.27513 24 timer høy 24 timer lav $ 0.267173$ 0.267173 $ 0.267173 24 timer høy $ 0.27513$ 0.27513 $ 0.27513 All Time High $ 1.037$ 1.037 $ 1.037 Laveste pris $ 0.05623$ 0.05623 $ 0.05623 Prisendring (1H) +0.12% Prisendring (1D) -0.73% Prisendring (7D) -1.11% Prisendring (7D) -1.11%

Ethix (ETHIX) sanntidsprisen er $0.271538. I løpet av de siste 24 timene har ETHIX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.267173 og et toppnivå på $ 0.27513, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ETHIX er $ 1.037, mens den rekordlave prisen er $ 0.05623.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ETHIX endret seg med +0.12% i løpet av den siste timen, -0.73% over 24 timer og -1.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ethix (ETHIX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 19.12M$ 19.12M $ 19.12M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 27.12M$ 27.12M $ 27.12M Opplagsforsyning 70.50M 70.50M 70.50M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Ethix er $ 19.12M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ETHIX er 70.50M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 27.12M.