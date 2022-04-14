Ethix (ETHIX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ethix (ETHIX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Ethix (ETHIX) Informasjon Ethic Hub is a transnational decentralised Crowd-Lending platform that directly connects investors from around the world with groups of unbanked agricultural producers. We are the only platform that charges commissions only in case of success, that is, once the loan has been paid. Unlike other platforms, our risk assessment is carried out by people who personally know the borrower (Ethic partner/project collector). Offisiell nettside: https://www.ethichub.com/en Teknisk dokument: https://docs-ethix.ethichub.com/v/english/ Kjøp ETHIX nå!

Ethix (ETHIX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ethix (ETHIX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 18.84M $ 18.84M $ 18.84M Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 70.50M $ 70.50M $ 70.50M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 26.73M $ 26.73M $ 26.73M All-time high: $ 1.037 $ 1.037 $ 1.037 All-Time Low: $ 0.05623 $ 0.05623 $ 0.05623 Nåværende pris: $ 0.267264 $ 0.267264 $ 0.267264 Lær mer om Ethix (ETHIX) pris

Ethix (ETHIX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ethix (ETHIX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ETHIX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ETHIX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ETHIXs tokenomics, kan du utforske ETHIX tokenets livepris!

ETHIX prisforutsigelse Vil du vite hvor ETHIX kan være på vei? Vår ETHIX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ETHIX tokenets prisforutsigelse nå!

