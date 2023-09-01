ETF The Token (ETF) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ETF The Token (ETF), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ETF The Token (ETF) Informasjon What is the project about? $ETF stands as the bridge between memetic value and one of the most pivotal catalysts crypto has ever seen: spot BTC ETF applications and the SEC's decisions surrounding them. What makes your project unique? ETF The Token draws upon the unique spot BTC ETF narrative, allowing for the gamification of the pending ETF applications and building a community of like-minded crypto enthusiasts. History of your project. ETF The Token was launched on September 1, 2023 on the decentralized exchange Uniswap. What’s next for your project? ETF The Token gamifies each SEC decision regarding the pending spot ETF applications. Please refer to the website etf.live for a detailed roadmap. What can your token be used for? Currently, ETF The Token can be exchanged on Uniswap and can also function as any other ERC-20 token. Offisiell nettside: https://etf.live/ Kjøp ETF nå!

ETF The Token (ETF) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ETF The Token (ETF), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 74.24K $ 74.24K $ 74.24K Total forsyning: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Sirkulerende forsyning: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 74.24K $ 74.24K $ 74.24K All-time high: $ 0.617664 $ 0.617664 $ 0.617664 All-Time Low: $ 0.00152818 $ 0.00152818 $ 0.00152818 Nåværende pris: $ 0.0035353 $ 0.0035353 $ 0.0035353 Lær mer om ETF The Token (ETF) pris

ETF The Token (ETF) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ETF The Token (ETF) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ETF tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ETF tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ETFs tokenomics, kan du utforske ETF tokenets livepris!

