ETF The Token (ETF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.617664 Laveste pris $ 0.00152818 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00%

ETF The Token (ETF) sanntidsprisen er $0.00334893. I løpet av de siste 24 timene har ETF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ETF er $ 0.617664, mens den rekordlave prisen er $ 0.00152818.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ETF endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ETF The Token (ETF) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 70.33K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 70.33K Opplagsforsyning 21.00M Total forsyning 21,000,000.0

Nåværende markedsverdi på ETF The Token er $ 70.33K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ETF er 21.00M, med en total tilgang på 21000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 70.33K.