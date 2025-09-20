EquityPay Pris (EQPAY)
+3.12%
+1.01%
-10.95%
-10.95%
EquityPay (EQPAY) sanntidsprisen er $0.00959204. I løpet av de siste 24 timene har EQPAY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00903658 og et toppnivå på $ 0.00960197, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EQPAY er $ 0.59076, mens den rekordlave prisen er $ 0.00397447.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EQPAY endret seg med +3.12% i løpet av den siste timen, +1.01% over 24 timer og -10.95% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på EquityPay er $ 123.65K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EQPAY er 12.89M, med en total tilgang på 12891079.88. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 123.67K.
I løpet av i dag er prisendringen på EquityPay til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på EquityPay til USD ble $ -0.0046093982.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på EquityPay til USD ble $ -0.0066800280.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på EquityPay til USD ble $ -0.03314942182717666.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|+1.01%
|30 dager
|$ -0.0046093982
|-48.05%
|60 dager
|$ -0.0066800280
|-69.64%
|90 dager
|$ -0.03314942182717666
|-77.55%
EquityPay is creating a self-growing community of Entrepreneurs, composed of people with the highest ethics, to be governed under the principles of divine or natural laws wherein members would transact with each other under the self-regulated or community-made by-laws woven carefully with the concepts of honesty and integrity reflected with fair treatment to all. EquityPay will be developing a platform for E-commerce similar to Amazon, wherein the members would be indulging in the sale and purchase of goods amongst themselves. Similarly, a platform like Fiverr for buying and selling services would be created followed by a platform for providing educational courses similar in line to Udemy. The websites so created could be accessed only by the community members. The payment method would prominently be EquityPay (EQPAY) coin that will be listed in the crypto exchanges and would be utilized for the private use of the members. Aside from this, the community will run the referral reward program, i.e. Dragonfly Reward Program to be developed by Dragonfly App, Development LLC for which EquityPay has allotted them 7,000,000 pre-minted EQPAY coins. In addition, several apps will be developed by Dragonfly App for the community members which will be available to the public for free to spread awareness of the brand. One of them would be ‘DragonFly wallet’, which would be a wallet for secured storage of EQPAY coins. As an added advantage, EQPAY coins could be earned in the form of a referral reward by inviting others to use this Free Wallet. The referral reward program will run for 3 years for the growth of the community that can be easily tracked through analytics, leaderboards, and related reporting sections within the app. All rewards will be credited to the “Dragonfly Wallet” itself. EQPAY coins were first mined in September 2021 and have been tested by miners from across the globe resulting in the fixation of several bugs. The coins could be mined and staked.
