EquityPay (EQPAY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00903658 $ 0.00903658 $ 0.00903658 24 timer lav $ 0.00960197 $ 0.00960197 $ 0.00960197 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00903658$ 0.00903658 $ 0.00903658 24 timer høy $ 0.00960197$ 0.00960197 $ 0.00960197 All Time High $ 0.59076$ 0.59076 $ 0.59076 Laveste pris $ 0.00397447$ 0.00397447 $ 0.00397447 Prisendring (1H) +3.12% Prisendring (1D) +1.01% Prisendring (7D) -10.95% Prisendring (7D) -10.95%

EquityPay (EQPAY) sanntidsprisen er $0.00959204. I løpet av de siste 24 timene har EQPAY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00903658 og et toppnivå på $ 0.00960197, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EQPAY er $ 0.59076, mens den rekordlave prisen er $ 0.00397447.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EQPAY endret seg med +3.12% i løpet av den siste timen, +1.01% over 24 timer og -10.95% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

EquityPay (EQPAY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 123.65K$ 123.65K $ 123.65K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 123.67K$ 123.67K $ 123.67K Opplagsforsyning 12.89M 12.89M 12.89M Total forsyning 12,891,079.88 12,891,079.88 12,891,079.88

Nåværende markedsverdi på EquityPay er $ 123.65K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EQPAY er 12.89M, med en total tilgang på 12891079.88. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 123.67K.