1 EQPAY til USD livepris:

$0.00959204
+1.00%1D
USD
EquityPay (EQPAY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:53:14 (UTC+8)

EquityPay (EQPAY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00903658
24 timer lav
$ 0.00960197
24 timer høy

$ 0.00903658
$ 0.00960197
$ 0.59076
$ 0.00397447
+3.12%

+1.01%

-10.95%

-10.95%

EquityPay (EQPAY) sanntidsprisen er $0.00959204. I løpet av de siste 24 timene har EQPAY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00903658 og et toppnivå på $ 0.00960197, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EQPAY er $ 0.59076, mens den rekordlave prisen er $ 0.00397447.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EQPAY endret seg med +3.12% i løpet av den siste timen, +1.01% over 24 timer og -10.95% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

EquityPay (EQPAY) Markedsinformasjon

$ 123.65K
--
$ 123.67K
12.89M
12,891,079.88
Nåværende markedsverdi på EquityPay er $ 123.65K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EQPAY er 12.89M, med en total tilgang på 12891079.88. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 123.67K.

EquityPay (EQPAY) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på EquityPay til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på EquityPay til USD ble $ -0.0046093982.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på EquityPay til USD ble $ -0.0066800280.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på EquityPay til USD ble $ -0.03314942182717666.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+1.01%
30 dager$ -0.0046093982-48.05%
60 dager$ -0.0066800280-69.64%
90 dager$ -0.03314942182717666-77.55%

Hva er EquityPay (EQPAY)

EquityPay is creating a self-growing community of Entrepreneurs, composed of people with the highest ethics, to be governed under the principles of divine or natural laws wherein members would transact with each other under the self-regulated or community-made by-laws woven carefully with the concepts of honesty and integrity reflected with fair treatment to all. EquityPay will be developing a platform for E-commerce similar to Amazon, wherein the members would be indulging in the sale and purchase of goods amongst themselves. Similarly, a platform like Fiverr for buying and selling services would be created followed by a platform for providing educational courses similar in line to Udemy. The websites so created could be accessed only by the community members. The payment method would prominently be EquityPay (EQPAY) coin that will be listed in the crypto exchanges and would be utilized for the private use of the members. Aside from this, the community will run the referral reward program, i.e. Dragonfly Reward Program to be developed by Dragonfly App, Development LLC for which EquityPay has allotted them 7,000,000 pre-minted EQPAY coins. In addition, several apps will be developed by Dragonfly App for the community members which will be available to the public for free to spread awareness of the brand. One of them would be ‘DragonFly wallet’, which would be a wallet for secured storage of EQPAY coins. As an added advantage, EQPAY coins could be earned in the form of a referral reward by inviting others to use this Free Wallet. The referral reward program will run for 3 years for the growth of the community that can be easily tracked through analytics, leaderboards, and related reporting sections within the app. All rewards will be credited to the “Dragonfly Wallet” itself. EQPAY coins were first mined in September 2021 and have been tested by miners from across the globe resulting in the fixation of several bugs. The coins could be mined and staked.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

EquityPay (EQPAY) Ressurs

EquityPay Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil EquityPay (EQPAY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine EquityPay (EQPAY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for EquityPay.

Sjekk EquityPayprisprognosen nå!

EQPAY til lokale valutaer

EquityPay (EQPAY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak EquityPay (EQPAY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om EQPAY tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om EquityPay (EQPAY)

Hvor mye er EquityPay (EQPAY) verdt i dag?
Live EQPAY prisen i USD er 0.00959204 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende EQPAY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på EQPAY til USD er $ 0.00959204. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for EquityPay?
Markedsverdien for EQPAY er $ 123.65K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av EQPAY?
Den sirkulerende forsyningen av EQPAY er 12.89M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forEQPAY ?
EQPAY oppnådde en ATH-pris på 0.59076 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på EQPAY?
EQPAY så en ATL-pris på 0.00397447 USD.
Hva er handelsvolumet til EQPAY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for EQPAY er -- USD.
Vil EQPAY gå høyere i år?
EQPAY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut EQPAY prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:53:14 (UTC+8)

