EquityPay (EQPAY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i EquityPay (EQPAY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

EquityPay (EQPAY) Informasjon EquityPay is creating a self-growing community of Entrepreneurs, composed of people with the highest ethics, to be governed under the principles of divine or natural laws wherein members would transact with each other under the self-regulated or community-made by-laws woven carefully with the concepts of honesty and integrity reflected with fair treatment to all. EquityPay will be developing a platform for E-commerce similar to Amazon, wherein the members would be indulging in the sale and purchase of goods amongst themselves. Similarly, a platform like Fiverr for buying and selling services would be created followed by a platform for providing educational courses similar in line to Udemy. The websites so created could be accessed only by the community members. The payment method would prominently be EquityPay (EQPAY) coin that will be listed in the crypto exchanges and would be utilized for the private use of the members. Aside from this, the community will run the referral reward program, i.e. Dragonfly Reward Program to be developed by Dragonfly App, Development LLC for which EquityPay has allotted them 7,000,000 pre-minted EQPAY coins. In addition, several apps will be developed by Dragonfly App for the community members which will be available to the public for free to spread awareness of the brand. One of them would be ‘DragonFly wallet’, which would be a wallet for secured storage of EQPAY coins. As an added advantage, EQPAY coins could be earned in the form of a referral reward by inviting others to use this Free Wallet. The referral reward program will run for 3 years for the growth of the community that can be easily tracked through analytics, leaderboards, and related reporting sections within the app. All rewards will be credited to the “Dragonfly Wallet” itself. EQPAY coins were first mined in September 2021 and have been tested by miners from across the globe resulting in the fixation of several bugs. The coins could be mined and staked. Offisiell nettside: https://equitypay.org/ Teknisk dokument: https://equitypay.org/wp-content/uploads/2023/05/EquityPay-Whitepaper-V2.pdf Kjøp EQPAY nå!

EquityPay (EQPAY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for EquityPay (EQPAY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 109.01K $ 109.01K $ 109.01K Total forsyning: $ 12.90M $ 12.90M $ 12.90M Sirkulerende forsyning: $ 12.89M $ 12.89M $ 12.89M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 109.06K $ 109.06K $ 109.06K All-time high: $ 0.59076 $ 0.59076 $ 0.59076 All-Time Low: $ 0.00397447 $ 0.00397447 $ 0.00397447 Nåværende pris: $ 0.00845757 $ 0.00845757 $ 0.00845757 Lær mer om EquityPay (EQPAY) pris

EquityPay (EQPAY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak EquityPay (EQPAY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet EQPAY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange EQPAY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår EQPAYs tokenomics, kan du utforske EQPAY tokenets livepris!

EQPAY prisforutsigelse Vil du vite hvor EQPAY kan være på vei? Vår EQPAY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se EQPAY tokenets prisforutsigelse nå!

