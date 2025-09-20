EpiK Protocol (AIEPK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00029796 $ 0.00029796 $ 0.00029796 24 timer lav $ 0.00031049 $ 0.00031049 $ 0.00031049 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00029796$ 0.00029796 $ 0.00029796 24 timer høy $ 0.00031049$ 0.00031049 $ 0.00031049 All Time High $ 2.19$ 2.19 $ 2.19 Laveste pris $ 0.00028183$ 0.00028183 $ 0.00028183 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) +1.50% Prisendring (7D) -1.41% Prisendring (7D) -1.41%

EpiK Protocol (AIEPK) sanntidsprisen er $0.00030367. I løpet av de siste 24 timene har AIEPK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00029796 og et toppnivå på $ 0.00031049, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AIEPK er $ 2.19, mens den rekordlave prisen er $ 0.00028183.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AIEPK endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, +1.50% over 24 timer og -1.41% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

EpiK Protocol (AIEPK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 47.09K$ 47.09K $ 47.09K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 121.43K$ 121.43K $ 121.43K Opplagsforsyning 155.11M 155.11M 155.11M Total forsyning 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

Nåværende markedsverdi på EpiK Protocol er $ 47.09K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AIEPK er 155.11M, med en total tilgang på 400000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 121.43K.