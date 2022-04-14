EpiK Protocol (AIEPK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i EpiK Protocol (AIEPK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

EpiK Protocol (AIEPK) Informasjon EpiK Protocol envisions building a decentralized KG using blockchain technology to expand the horizons of today's AI technology, tapping on the decentralized storage technology which originated from Filecoin, uniquely designed Token Economy which ensures fair incentives, Decentralized Autonomous Organization (DAO) to ensure trusted governance, and Decentralized Financial Technology (DeFi) for reliable financial capabilities. Thus, creating a trusted, multi-party collaboration platform where all trusted contributors are rewarded fairly. Offisiell nettside: https://www.epik-protocol.io/ Kjøp AIEPK nå!

EpiK Protocol (AIEPK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for EpiK Protocol (AIEPK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 55.87K $ 55.87K $ 55.87K Total forsyning: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Sirkulerende forsyning: $ 155.11M $ 155.11M $ 155.11M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 144.07K $ 144.07K $ 144.07K All-time high: $ 2.19 $ 2.19 $ 2.19 All-Time Low: $ 0.00028183 $ 0.00028183 $ 0.00028183 Nåværende pris: $ 0.0003603 $ 0.0003603 $ 0.0003603 Lær mer om EpiK Protocol (AIEPK) pris

EpiK Protocol (AIEPK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak EpiK Protocol (AIEPK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AIEPK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AIEPK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AIEPKs tokenomics, kan du utforske AIEPK tokenets livepris!

AIEPK prisforutsigelse Vil du vite hvor AIEPK kan være på vei? Vår AIEPK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AIEPK tokenets prisforutsigelse nå!

