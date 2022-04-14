Envision Labs (VIS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Envision Labs (VIS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Envision Labs (VIS) Informasjon Envision Labs is the future of media distribution. Connecting tomorrow's creators with brands and builders today. Envision gives creators of 2D and 3D media, a platform to market and sell the use of their work directly to those building games, metaverse's, VR/AR, architectural renders, plus many more. Bridging a familiar experience with the latest technology, Envision's mission is to build a collaborative and thriving community that empowers platform users by returning copyright, control and revenue of high quality media. The Envision ecosystem is powered by its native utility token VIS. By incorporating the VIS token the Envision ecosystem can sustainably prioritise its users. Offisiell nettside: https://envisionlabs.io/ Teknisk dokument: https://about.envisionlabs.io/whitepaper-terms

Envision Labs (VIS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Envision Labs (VIS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 513.90K Total forsyning: $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 55.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 934.36K All-time high: $ 0.203013 All-Time Low: $ 0.00768067 Nåværende pris: $ 0.00934365

Envision Labs (VIS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Envision Labs (VIS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VIS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VIS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VISs tokenomics, kan du utforske VIS tokenets livepris!

