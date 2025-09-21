Envision Labs (VIS)-prisforutsigelse (USD)

Få Envision Labs prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye VIS vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Envision Labs % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Envision Labs-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Envision Labs (VIS) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Envision Labs potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.010014 i 2025. Envision Labs (VIS) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Envision Labs potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.010515 i 2026. Envision Labs (VIS) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VIS for 2027 $ 0.011041 med en 10.25% vekstrate. Envision Labs (VIS) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VIS for 2028 $ 0.011593 med en 15.76% vekstrate. Envision Labs (VIS) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VIS for 2029 $ 0.012172 med en 21.55% vekstrate. Envision Labs (VIS) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VIS for 2030 $ 0.012781 med en 27.63% vekstrate. Envision Labs (VIS) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Envision Labs potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.020819. Envision Labs (VIS) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Envision Labs potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.033913. År Pris Vekst 2025 $ 0.010014 0.00%

Gjeldende Envision Labs prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 550.81K$ 550.81K $ 550.81K Opplagsforsyning 55.00M 55.00M 55.00M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste VIS-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har VIS en sirkulerende forsyning på 55.00M og total markedsverdi på $ 550.81K. Se VIS livepris

Envision Labs Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Envision Labs direktepris, er gjeldende pris for Envision Labs 0.010014USD. Den sirkulerende forsyningen av Envision Labs(VIS) er 55.00M VIS , som gir den en markedsverdi på $550,808 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.29% $ 0 $ 0.010139 $ 0.010014

7 dager -8.77% $ -0.000878 $ 0.011042 $ 0.010014

30 dager -4.72% $ -0.000473 $ 0.011042 $ 0.010014 24-timers ytelse De siste 24 timene har Envision Labs vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en -0.29% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Envision Labs handlet på en topp på $0.011042 og en bunn på $0.010014 . Det så en prisendring på -8.77% . Denne nylige trenden viser potensialet til VIS for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Envision Labs opplevd en -4.72% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000473 av dens verdi. Dette indikerer at VIS kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Envision Labs (VIS) prisforutsigelsesmodul? Envision Labs-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for VIS basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Envision Labs det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for VIS, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Envision Labs. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til VIS. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til VIS for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Envision Labs.

Hvorfor er VIS-prisforutsigelse viktig?

VIS-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i VIS nå? I følge dine forutsigelser vil VIS oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for VIS neste måned? I følge Envision Labs (VIS)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte VIS-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 VIS koste i 2026? Prisen på 1 Envision Labs (VIS) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil VIS øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på VIS i 2027? Envision Labs (VIS) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 VIS innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for VIS i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Envision Labs (VIS) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for VIS i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Envision Labs (VIS) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 VIS koste i 2030? Prisen på 1 Envision Labs (VIS) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil VIS øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for VIS i 2040? Envision Labs (VIS) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 VIS innen 2040.