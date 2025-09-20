Envision Labs (VIS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.01001322 $ 0.01001322 $ 0.01001322 24 timer lav $ 0.01057005 $ 0.01057005 $ 0.01057005 24 timer høy 24 timer lav $ 0.01001322$ 0.01001322 $ 0.01001322 24 timer høy $ 0.01057005$ 0.01057005 $ 0.01057005 All Time High $ 0.203013$ 0.203013 $ 0.203013 Laveste pris $ 0.00768067$ 0.00768067 $ 0.00768067 Prisendring (1H) +0.04% Prisendring (1D) -4.86% Prisendring (7D) -10.23% Prisendring (7D) -10.23%

Envision Labs (VIS) sanntidsprisen er $0.01005369. I løpet av de siste 24 timene har VIS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01001322 og et toppnivå på $ 0.01057005, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VIS er $ 0.203013, mens den rekordlave prisen er $ 0.00768067.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VIS endret seg med +0.04% i løpet av den siste timen, -4.86% over 24 timer og -10.23% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Envision Labs (VIS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 552.90K$ 552.90K $ 552.90K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Opplagsforsyning 55.00M 55.00M 55.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Envision Labs er $ 552.90K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VIS er 55.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.01M.