$0.01005362
$0.01005362$0.01005362
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
Envision Labs (VIS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

+0.04%

-4.86%

-10.23%

-10.23%

Envision Labs (VIS) sanntidsprisen er $0.01005369. I løpet av de siste 24 timene har VIS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01001322 og et toppnivå på $ 0.01057005, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VIS er $ 0.203013, mens den rekordlave prisen er $ 0.00768067.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VIS endret seg med +0.04% i løpet av den siste timen, -4.86% over 24 timer og -10.23% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Envision Labs (VIS) Markedsinformasjon

--
----

Nåværende markedsverdi på Envision Labs er $ 552.90K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VIS er 55.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.01M.

Envision Labs (VIS) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Envision Labs til USD ble $ -0.00051371441466304.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Envision Labs til USD ble $ -0.0005827128.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Envision Labs til USD ble $ -0.0004122475.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Envision Labs til USD ble $ -0.002531108952576507.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00051371441466304-4.86%
30 dager$ -0.0005827128-5.79%
60 dager$ -0.0004122475-4.10%
90 dager$ -0.002531108952576507-20.11%

Hva er Envision Labs (VIS)

Envision Labs is the future of media distribution. Connecting tomorrow's creators with brands and builders today. Envision gives creators of 2D and 3D media, a platform to market and sell the use of their work directly to those building games, metaverse's, VR/AR, architectural renders, plus many more. Bridging a familiar experience with the latest technology, Envision's mission is to build a collaborative and thriving community that empowers platform users by returning copyright, control and revenue of high quality media. The Envision ecosystem is powered by its native utility token VIS. By incorporating the VIS token the Envision ecosystem can sustainably prioritise its users.

Envision Labs (VIS) Ressurs

Envision Labs Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Envision Labs (VIS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Envision Labs (VIS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Envision Labs.

Sjekk Envision Labsprisprognosen nå!

VIS til lokale valutaer

Envision Labs (VIS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Envision Labs (VIS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om VIS tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Envision Labs (VIS)

Hvor mye er Envision Labs (VIS) verdt i dag?
Live VIS prisen i USD er 0.01005369 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende VIS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på VIS til USD er $ 0.01005369. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Envision Labs?
Markedsverdien for VIS er $ 552.90K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av VIS?
Den sirkulerende forsyningen av VIS er 55.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forVIS ?
VIS oppnådde en ATH-pris på 0.203013 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på VIS?
VIS så en ATL-pris på 0.00768067 USD.
Hva er handelsvolumet til VIS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for VIS er -- USD.
Vil VIS gå høyere i år?
VIS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut VIS prisprognosen for en mer grundig analyse.
