Elexium (EX) Informasjon Elexium is the first VE DEX on Alephium Blockchain. Aiming to be the top liquidity Arena for the Alephium Blockchain, the user centric emission model empowers "The People's Choice" and the Elexium Flywheel. Users can trade, stake, vote, earn and share in fees while exploring the Alephium Ecosystem. Dapps can bribe users to vote for their liquidity pools, and everybody can share in the process for deciding where rewards go. A decentralized manner of DEX emissions that empowers the users to have a stake in the future of the platform. Offisiell nettside: https://elexium.finance

Elexium (EX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Elexium (EX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 28.66K $ 28.66K $ 28.66K Total forsyning: $ 3.59M $ 3.59M $ 3.59M Sirkulerende forsyning: $ 3.56M $ 3.56M $ 3.56M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 28.91K $ 28.91K $ 28.91K All-time high: $ 2.11 $ 2.11 $ 2.11 All-Time Low: $ 0.00738338 $ 0.00738338 $ 0.00738338 Nåværende pris: $ 0.00805824 $ 0.00805824 $ 0.00805824 Lær mer om Elexium (EX) pris

Elexium (EX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Elexium (EX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet EX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange EX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår EXs tokenomics, kan du utforske EX tokenets livepris!

EX prisforutsigelse Vil du vite hvor EX kan være på vei? Vår EX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se EX tokenets prisforutsigelse nå!

