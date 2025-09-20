Elexium (EX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00869219 $ 0.00869219 $ 0.00869219 24 timer lav $ 0.00971275 $ 0.00971275 $ 0.00971275 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00869219$ 0.00869219 $ 0.00869219 24 timer høy $ 0.00971275$ 0.00971275 $ 0.00971275 All Time High $ 2.11$ 2.11 $ 2.11 Laveste pris $ 0.00869219$ 0.00869219 $ 0.00869219 Prisendring (1H) -2.60% Prisendring (1D) -10.93% Prisendring (7D) -28.21% Prisendring (7D) -28.21%

Elexium (EX) sanntidsprisen er $0.00862564. I løpet av de siste 24 timene har EX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00869219 og et toppnivå på $ 0.00971275, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EX er $ 2.11, mens den rekordlave prisen er $ 0.00869219.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EX endret seg med -2.60% i løpet av den siste timen, -10.93% over 24 timer og -28.21% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Elexium (EX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 30.68K$ 30.68K $ 30.68K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 30.95K$ 30.95K $ 30.95K Opplagsforsyning 3.56M 3.56M 3.56M Total forsyning 3,588,000.0 3,588,000.0 3,588,000.0

Nåværende markedsverdi på Elexium er $ 30.68K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EX er 3.56M, med en total tilgang på 3588000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 30.95K.