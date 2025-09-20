Efinity (EFI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.117469 24 timer lav $ 0.130217 24 timer høy 24 timer lav $ 0.117469 24 timer høy $ 0.130217 All Time High $ 3.15 Laveste pris $ 0.00981122 Prisendring (1H) -2.62% Prisendring (1D) +5.27% Prisendring (7D) -4.81%

Efinity (EFI) sanntidsprisen er $0.124654. I løpet av de siste 24 timene har EFI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.117469 og et toppnivå på $ 0.130217, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EFI er $ 3.15, mens den rekordlave prisen er $ 0.00981122.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EFI endret seg med -2.62% i løpet av den siste timen, +5.27% over 24 timer og -4.81% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Efinity (EFI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 10.83M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 249.31M Opplagsforsyning 86.92M Total forsyning 2,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Efinity er $ 10.83M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EFI er 86.92M, med en total tilgang på 2000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 249.31M.