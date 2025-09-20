Eclipse Fi Pris (ECLIP)
Eclipse Fi (ECLIP) sanntidsprisen er $0.00058652. I løpet av de siste 24 timene har ECLIP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00058506 og et toppnivå på $ 0.00058742, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ECLIP er $ 0.493567, mens den rekordlave prisen er $ 0.00042898.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ECLIP endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.07% over 24 timer og +9.97% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Eclipse Fi er $ 66.60K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ECLIP er 113.55M, med en total tilgang på 300000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 175.96K.
I løpet av i dag er prisendringen på Eclipse Fi til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Eclipse Fi til USD ble $ -0.0000950120.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Eclipse Fi til USD ble $ -0.0001396291.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Eclipse Fi til USD ble $ -0.0001468196082256459.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|-0.07%
|30 dager
|$ -0.0000950120
|-16.19%
|60 dager
|$ -0.0001396291
|-23.80%
|90 dager
|$ -0.0001468196082256459
|-20.02%
What is the project about? Eclipse Fi connects you with top-tier projects building in the Cosmos and up-and-coming EVM blockchain ecosystems. Our extensive network of quality accelerators, incubators, curators and builders brings you the best startups on the market. Our platform provides builders with the tools they need to launch their innovative projects with active and long-term audiences. Our tools enable lockdrops, airdrops, liquidity bootstrapping, auctions, IDO and more. What makes your project unique? We care about our community’s privacy and are the first zero-knowledge KYC project in the world thanks to our partnership with zkMe. We believe that technical experience should not be a barrier for participation in Web3. We’re partnering with innovative wallet providers that provide seamless participation across blockchains without hurdles, empowering a whole new audience to join Web3. History of your project. We have been building since early 2022 and initially targeted the Luna ecosystem however have since partnered with Binance Labs-backed Neutron blockchain to launch the best projects within the Neutron, Cosmos, and emerging EVM L2 ecosystems. What’s next for your project? Beyond our token launch we will continue to attract and curate the best projects and provide them with the tools they need to build their initial user base. What can your token be used for? ECLIP token can be staked to receive Cosmic Essence which grants increased access and allocation in launches. Stake ECLIP to increase lockdrop and LBA vault deposit caps and earlier access to certain launch module whitelists. We intend ECLIP to be used for DAO Governance and community governance for token launches.
