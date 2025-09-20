Eclipse Fi (ECLIP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00058506 $ 0.00058506 $ 0.00058506 24 timer lav $ 0.00058742 $ 0.00058742 $ 0.00058742 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00058506$ 0.00058506 $ 0.00058506 24 timer høy $ 0.00058742$ 0.00058742 $ 0.00058742 All Time High $ 0.493567$ 0.493567 $ 0.493567 Laveste pris $ 0.00042898$ 0.00042898 $ 0.00042898 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.07% Prisendring (7D) +9.97% Prisendring (7D) +9.97%

Eclipse Fi (ECLIP) sanntidsprisen er $0.00058652. I løpet av de siste 24 timene har ECLIP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00058506 og et toppnivå på $ 0.00058742, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ECLIP er $ 0.493567, mens den rekordlave prisen er $ 0.00042898.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ECLIP endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.07% over 24 timer og +9.97% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Eclipse Fi (ECLIP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 66.60K$ 66.60K $ 66.60K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 175.96K$ 175.96K $ 175.96K Opplagsforsyning 113.55M 113.55M 113.55M Total forsyning 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Eclipse Fi er $ 66.60K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ECLIP er 113.55M, med en total tilgang på 300000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 175.96K.